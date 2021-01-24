مؤشر “البورصة” يرتفع 0.57 %

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1717.56 نقطة بنسبة 0.57 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 6.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.9 مليون سهم، نفذت من خلال 3،096 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 43 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.80 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.55 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.25 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الخدمات التعليمية، الأدوية والصناعات الطبية، البنوك، التكنولوجيا والاتصالات، النقل، الصناعات الهندسية والإنشائية، الخدمات الصحية، الطاقة والمنافع، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة

2.76 %، 2.74 %، 1.08 %، 1.04 %، 0.99 %، 0.58 %، 0.56 %، 0.56 %،

0.52 %، 0.48 %، 0.46 %، 0.37 %، 0.19 %، 0.17 % على التوالي.

في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الخدمات التجارية، الفنادق والسياحة، الأغذية والمشروبات، التأمين 1.67 %، 1.14 %، 0.48 %، 0.33 %، 0.04 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ بنك صفوة الإسلامي بنسبة 4.58 %، العربية لصناعة المواسير المعدنية بنسبة 4.48 %، المحفظة العقارية الاستثمارية بنسبة 4.00 %، مصانع الأجواخ الأردنية بنسبة 3.94 %، ومجمع الضليل الصناعي العقاري بنسبة 3.64 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ البطاقات العالمية بنسبة 6.67 %، الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 5.26 %، الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.55 %، شركة الترافرتين بنسبة 4.00 %، والمقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 4.00 %.