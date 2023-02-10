مؤشر “البورصة” يرتفع %0.58 في أسبوع

عمان – _ – ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2725.9 نقطة مقارنة مع 2710.2 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 0.58 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 05/02 – 09/02 حوالي 10.4 مليون دينار مقارنة مع 8.9 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 16.9 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 52.1 مليون دينار مقارنة مع 44.6 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الحالي فقد بلغ 30.8 مليون سهم، نفذت من خلال 22154 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 19.31 مليون دينار وبنسبة 37.03 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 16.48 مليون دينـار وبنسبـة 31.61 %، وأخيراً القطاع المالي بحجم مقداره 16.35 مليون دينار وبنسبة 31.36 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.14 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 5.85 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.93 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الحالي والبالغ عددها 133 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 55 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 50 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الحالي فهي الطاقات الكامنة للاستثمارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 148.00 %، سبأ لسكب المعادن حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 20.15 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 19.35 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 15.63 %، والاتحاد للاستثمارات المالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.31 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي فيلادلفيا لصناعة الأدوية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة (8.97 %)، تطوير العقارات حيث انخفض سعر سهمها بنسبة (8.06 %)، الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة

(7.94 %)، الدولية للفنادق والأسواق التجارية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة (7.55 %)، والفارس الوطنية للاستثمار والتصدير حيث انخفض سعر سهمها بنسبة (6.67 %).