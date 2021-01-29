مؤشر “البورصة” يرتفع %0.59 في أسبوع

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 1718.0 نقطة مقارنة مع 1707.9 نقطة للأسبوع السابق بنسبة 0.59 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 24/01-28/01 حوالي 5.9 مليون دينار مقارنة مع 18.3 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 67.9 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 29.4 مليون دينار مقارنة مع 91.7 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 30.8 مليون سهم، نفذت من خلال 15471 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 14.47 مليون دينار وبنسبة 49.24 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 7.91 مليون دينار وبنسبـة 26.90 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 7.01 مليون دينار وبنسبة 23.86 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.79 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.33 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.96 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 135 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 61 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 42 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 23.08 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.29 %، البنك التجاري الأردني حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.04 %، تطوير العقارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.26 %، والأردن ديكابولس للأملاك حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.82 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ التجمعات لخدمات التغذية والاسكان حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 6.52 %، المستقبل العربية للاستثمار حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 6.25 %، أمواج العقارية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 6.25 %، التأمين العربية- الأردن حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 5.17 %، والوطنية لصناعة الكلورين حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 4.92 %.