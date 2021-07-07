مؤشر البورصة يرتفع 0.6 %

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 2093.90 نقطة بزيادة نسبتها 0.6 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو8.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3.827 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 38 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و22 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.91 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.53 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.40 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الطاقة والمنافع، العقارات، التبغ والسجائر، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الهندسية والانشائية، الخدمات التجارية، البنوك، التأمين، النقل، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكيماوية، الخدمات التعليمية 1.67 %، 1.10 %، 0.95 %، 0.86 %، 0.66 %، 0.58 %، 0.50 %، 0.33 %، 0.31 %، 0.29 %، 0.25 %، 0.18 %، 0.04 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الأغذية والمشروبات، الفنادق والسياحة 1.53 %، 1.17 %، 0.07 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي المتكاملة للتأجير التمويلي بنسبة 4.96 %، تطوير العقارات بنسبة 4.69 %، الاتحاد لتطوير الاراضي بنسبة 4.43 %، سبائك للاستثمار بنسبة 4.41 %، وفينيكس العربية القابضة بنسبة 4.35 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 4.81 %، اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة 4.78 %، الثقة للاستثمارات الاردنية بنسبة 4.48 %، الوطنية لصناعات الالمنيوم بنسبة 4.21 %، والانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 3.92 %.