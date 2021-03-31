مؤشر البورصة يرتفع 0.61 %

عمان – الغد – ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1772.26 نقطة، بارتفاع نسبته 0.61 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو11.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 9.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3.836 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 61 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و10 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها. أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.09 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.38 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.37 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الخدمات المالية المتنوعة، النقل، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الأغذية والمشروبات، الطاقة والمنافع، التكنولوجيا والاتصالات، الفنادق والسياحة، التأمين، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكيماوية، البنوك 4.73 %، 3.03 %، 2.38 %، 1.98 %، 1.10 %، 1.07 %، 1.06 %، 0.94 %، 0.54 %، 0.51 %، 0.33 %، 0.21 %،

0.12 %، 0.08 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، الصناعات الهندسية والانشائية، الخدمات الصحية 1.81 %، 0.72 %، 0.61 % على التوالي.