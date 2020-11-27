مؤشر “البورصة” يرتفع 0.63 % في أسبوع

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 1565.3 نقطة مقارنة مع 1555.5 نقطة للأسبوع السابق بزيادة نسبتها 0.63 %.

وعلى الصعيد القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.61 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.73 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.22 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 22/11-26/11 حوالي 4.3 مليون دينار مقارنة مع 3.8 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع %13.1، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 21.4 مليون دينار مقارنة مع 18.9 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 25.0 مليون سهم، نفذت من خلال 9876 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 11.5 مليون دينار وبنسبة 53.7 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 6.1 مليون دينار وبنسبـة 28.7 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 3.8 مليون دينار وبنسبة 17.7 %. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 126 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 56 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 41 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها الأسبوع الماضي فهي؛ الأردنية للاستثمارات المتخصصة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.54 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.17 %، الوطنية لصناعات الألمنيوم حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.20 %، الصناعية التجارية الزراعية/ الإنتاج حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.70 %، وسبائك للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 7.84 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ التأمين الوطنية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 12.35 %، دار الدواء للتنمية والاستثمار حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 10.56 %، الجنوب للإلكترونيات حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 10.53 %، دار الأمان للتمويل الإسلامي حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.38 %، والتجمعات الاستثمارية المتخصصة حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.17 %.

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