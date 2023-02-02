مؤشر “البورصة” يرتفع 0.65 %

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2710.19 نقطة، بنسبة 0.65 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 8.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.5 مليون سهم، نفذت من خلال 3.992 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 100 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 45 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و24 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة

1.03 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.14 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.07 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع البنوك، التكنولوجيا والاتصالات، العقارات، الخدمات المالية المتنوعة، الفنادق والسياحة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الطاقة والمنافع، الأغذية والمشروبات، النقل 1.12 %،

1.08 %، 1.06 %، 0.68 %، 0.65 %، 0.27 %، 0.21 %، 0.13 %، 0.11 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الخدمات التعليمية، التأمين، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الهندسية والإنشائية، الخدمات التجارية 1.59 %، 1.22 %، 1.06 %، 0.80 %، 0.46 %، 0.45 %، 0.34 %، 0.08 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 5.00 %، الاتحاد لتطوير الأراضي بنسبة 4.91 %، سبأ لسكب المعادن بنسبة 4.84 %، التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 4.81 %، والوطنية لصناعات الألمنيوم بنسبة 4.69 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ البتراء للتعليم بنسبة 6.43 %، التأمين الأردنية بنسبة 5.34 %، الاتحاد العربي الدولي للتأمين بنسبة 4.55 %، المتخصصة للتجارة والاستثمارات بنسبة 4.31 %، والمتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 4.27 %.