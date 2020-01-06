مؤشر “البورصة” يرتفع 0.77 %

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1828.52 نقطة بنسبة 0.77 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 3.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2،153 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 101 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 38 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و26 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.11 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.79 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.55 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الطاقة والمنافع، صناعات الملابس والجلود والنسيج، التكنولوجيا والاتصالات، التبغ والسجائر، البنوك، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التأمين، الصناعات الكهربائية، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات التجارية، الخدمات التعليمية، الفنادق والسياحة، العقارات 2.13 %، 1.71 %، 1.45 %، 1.41 %، 0.63 %، 0.55 %، 0.46 %، 0.46 %، 0.39 %، 0.27 %، 0.23 %، 0.13 %، 0.13 %، 0.10 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الإعلام، الأغذية والمشروبات، النقل، الأدوية والصناعات الطبية 4.00 %، 0.37 %، 0.21 %، 0.18 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 9.09 %، الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 5.56 %، العربية لصناعة الألمنيوم/ارال بنسبة 5.00 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 4.78 %، والأردن الدولية للتأمين بنسبة 4.65 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.00 %، الأردنية للاستثمارات المتخصصة بنسبة 4.17 %، الأردن الأولى للاستثمار بنسبة 4.17 %، المؤسسة الصحفية الأردنية/الرأي بنسبة 4.00 %، والحياة للصناعات الدوائية بنسبة 3.90 %.