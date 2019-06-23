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مؤشر “البورصة” يرتفع %1.18

منذ ساعتين

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عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1860.82 نقطة بنسبة 1.18 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس 7.9 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.8 ملايين سهم، نفذت من خلال 3،297 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 117 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 59 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 2.56 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.78 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.59 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الطاقة والمنافع، التكنولوجيا والاتصالات، الإعلام، الخدمات التجارية، النقل، الخدمات المالية المتنوعة، التبغ والسجائر، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكهربائية، الصناعات الكيماوية، العقارات، الخدمات التعليمية، الصناعات الهندسية والإنشائية، البنوك، الفنادق والسياحة، التأمين 4.90 %، 3.63 %، 3.57 %، 1.22 %، 1.21 %، 1.16 %، 1.04 %،
1.02 %، 0.93 %، 0.88 %، 0.80 %، 0.70 %، 0.68 %، 0.56 %، 0.10 %،
0.04 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات الصحية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الأغذية والمشروبات 0.53 %، 0.32 %، 0.20 %، 0.11 % على التوالي.

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