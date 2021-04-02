مؤشر البورصة يرتفع %1.24 في أسبوع

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 1782.7 نقطة مقارنة مع 1760.9 نقطة للأسبوع السابق بزيادة نسبتها 1.23 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 8.18 % ، وانخفض الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة 0.11 % ، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.08 % .

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من3/28 – 04/01 حوالي 11.2 مليون دينار مقارنة مع 6.5 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 72.4 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع حوالي 56.0 مليون دينار مقارنة مع 32.5 مليون دينار للاسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 41.0 مليون سهم، نفذت من خلال 16913 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 23.17 مليون دينار وبنسبة 41.41 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع المالي بحجم مقداره 19.34 مليون دينـار وبنسبـة 34.56 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 13.45 مليون دينار وبنسبة 24.04 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 139 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 70 شركة أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 37 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي مناجم الفوسفات الأردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 26.21 % ، التجمعات لخدمات التغذية والاسكان حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 23.21 % ، الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 18.39 % ، المتكاملة للنقل المتعدد حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة

16.67 % ، والعالمية للوساطة والأسواق المالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.07 % .

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي التأمين الاردنية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 10.37 %، المستقبل العربية للاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 9.68 %، الركائز للاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 9.09 %، البلاد للخدمات الطبية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.33 %، والثقة للاستثمارات الاردنية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 7.41 %.