مؤشر “البورصة” ينخفض 0.01 %

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس بنسبة 0.01 % وصولا إلى 1876.77 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 14.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 9.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2،548 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 114 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 32 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و44 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.16 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.31 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.16 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكيماوية، الخدمات الصحية، الفنادق والسياحة، صناعات الملابس والجلود والنسيج 2.32 %، 1.13 %،

1.05 %، 0.65 %، 0.64 %، 0.20 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الإعلام، الصناعات الكهربائية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التعليمية، العقارات، الصناعات الهندسية والإنشائية، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات التجارية، الطاقة والمنافع، الخدمات المالية المتنوعة، التأمين، البنوك، النقل، الأغذية والمشروبات 3.13 %، 3.04 %، 0.99 %، 0.89 %، 0.71 %، 0.64 %، 0.63 %، 0.47 %، 0.36 %، 0.23 %، 0.18 %، 0.11 %، 0.08 %، 0.08 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 7.69 %، العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 5.56 %، المركز الأردني للتجارة الدولية بنسبة 4.13 %، الإحداثيات العقارية بنسبة 4.00 %، والعبور للشحن والنقل بنسبة 3.95 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ البتراء للتعليم بنسبة 6.43 %، سُرى للتنمية والاستثمار بنسبة 5.00 %، المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار بنسبة 4.51 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة

4.49 %، والوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 4.35 %.