مؤشر “البورصة” ينخفض 0.02 %

عمان -الغد– انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1823.10 نقطة بتراجع نسبته 0.02 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 12.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 8.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2.537 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 111 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و44 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.10 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.09 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.02 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، الخدمات المالية المتنوعة، التبغ والسجائر، الطاقة والمنافع، الصناعات الكهربائية، الفنادق والسياحة، الصناعات الكيماوية، الخدمات التعليمية، الخدمات التجارية 1.35 %، 0.61 %، 0.31 %، 0.24 %، 0.22 %، 0.18 %، 0.06 %، 0.04 %، 0.02 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع النقل، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التأمين، التكنولوجيا والاتصالات، العقارات، البنوك، الأغذية والمشروبات، الصناعات الهندسية والانشائية

0.60 %، 0.50 %، 0.39 %، 0.29 %، 0.21 %، 0.12 %، 0.07 %، 0.01 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي البطاقات العالمية بنسبة 6.25 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 4.55 %، التجمعات الاستثمارية المتخصصة بنسبة 4.42 %، الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية بنسبة 4.35 %، والعربية للصناعات الكهربائية بنسبة 3.70 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 7.69 %، المتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 4.81 %، اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة 4.55 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.50 %، ومصانع الأسمنت الأردنية بنسبة 4.35 %.