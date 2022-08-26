مؤشر “البورصة” ينخفض %0.03 في أسبوع

عمان -الغد – انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2563.2 نقطة مقارنة مع 2564.1 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.03 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 21/08 – 25/08 حوالي 5.3 مليون دينار مقارنة مع 6.3 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض بلغت 15.9 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 26.4 مليون دينار مقارنة مع 31.3 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع فقد بلغ 17.4 مليون سهم، نفذت من خلال 13149 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 13.39 مليون دينار وبنسبة 50.78 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 6.56 مليون دينـار وبنسبـة 24.88 %، وأخيراً القطاع المالي بحجم مقداره 6.42 مليون دينار وبنسبة 24.34 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.68 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.39 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.15 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 121 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 40 شركة أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 59 شركة. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي العربية لصناعة الالمنيوم/ارال حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 17.09 %، الزرقاء للتعليم والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.18 %، الموارد الصناعية الأردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.90 %، الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.82 %، والمتحدة للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.20 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي المنارة الإسلامية للتأمين حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 18.33 %، إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 14.49 %، الوطنية لصناعات الالمنيوم حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.52 %، البلاد للأوراق المالية والاستثمار حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.11 %، والأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.08 %.