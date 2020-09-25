مؤشر “البورصة” ينخفض 0.04 % في أسبوع

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي بنسبة 0.04 % وصولا إلى 1585.2 نقطة مقارنة مع 1585.7 نقطة للأسبوع السابق.

وعلى الصعيد القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.01 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.34 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.22 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 20/09-24/09 حوالي 4.2 مليون دينار مقارنة مع 5.2 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 19.7 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 20.8 مليون دينار مقارنة مع 25.8 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 31.2 مليون سهم، نفذت من خلال 10727 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 11.1 مليون دينار وبنسبة 53.3 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 5.0 مليون دينـار وبنسبـة 24.1 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 4.7 مليون دينار وبنسبة 22.6 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 129 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 41 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 57 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 25.00 %، الموارد الصناعية الأردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 25.00 %، العربية للمشاريع الاستثمارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.67 %، الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.16 %، والشراع للتطوير العقاري والاستثمارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.45 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية القابضة حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 18.84 %، البلاد للأوراق المالية والاستثمار حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 16.18 %، التحديت للاستثمارات العقارية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 10.17 %، الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.52 %، والشامخة للاستثمارات العقارية والمالية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.09 %.