مؤشر “البورصة” ينخفض %0.04

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 2567.76 نقطة بتراجع نسبته 0.04 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 10.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، نفذت من خلال 4,198 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 33 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة

0.44 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.29 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.19 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التأمين، التكنولوجيا والاتصالات، الفنادق والسياحة، النقل، العقارات، البنوك، الخدمات المالية المتنوعة 1.69 %، 0.46 %، 0.44 %، 0.34 %،

0.28 %، 0.13 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التعليمية، التبغ والسجائر، الخدمات الصحية، الصناعات الكيماوية، الأغذية والمشروبات، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الطاقة والمنافع، الخدمات التجارية 1.10 %، 1.04 %، 1.02 %، 0.94 %، 0.70 %، 0.61 %، 0.53 %، 0.40 %، 0.27 %، 0.20 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي التأمين الأردنية بنسبة 7.03 %، الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.69 %، الوطنية لصناعات الألمنيوم بنسبة 4.58 %، الوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4.30 %، ودار الأمان للتمويل الإسلامي بنسبة 4.00 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 5.00 %، سنيورة للصناعات الغذائية بنسبة 4.86 %، المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بنسبة 4.81 %، البتراء للتعليم بنسبة

4.76 %، والتحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 4.35 %.