مؤشر البورصة ينخفض 0.04%

عمان – الغد – انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1623.49 نقطة، بانخفاض نسبته 0.04 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 6.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.5 مليون سهم، نفذت من خلال 1،908 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.35 %، والرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.22 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.11 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التعليميه، النقل، الفنادق والسياحة، الخدمات التجارية، الطاقة والمنافع، الصناعات الهندسية والانشائية، الخدمات المالية المتنوعة، التأمين 0.82 %، 0.55 %، 0.52 %، 0.38 %، 0.34 %، 0.32 %، 0.28 %، 0.11 %، 0.06 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، والتبغ والسجائر، والخدمات الصحية، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكهربائية، البنوك، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات 3.21 %، 3.05 %، 2.96 %، 1.18 %، 1.14 %، 0.14 %، 0.07 %، 0.06 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي المتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 5.00 %، العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 4.88 %، العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.76 %، الدولية للفنادق والاسواق التجارية بنسبة 4.26 %، والكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.17 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 5.00 %، مصانع الأجواخ الاردنية بنسبة 4.76 %، اسمنت الشمالية بنسبة 4.75 %، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 4.55 %، والبلاد للخدمات الطبية بنسبة 4.35 %.