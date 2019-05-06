مؤشر “البورصة” ينخفض 0.05 %

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1769.20 نقطة بنسبة 0.05 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 2.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم، نفذت من خلال 1،621 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 22 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و41 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.64 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.33 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.02 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الطاقة والمنافع، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات الصحية، الأغذية والمشروبات 2.27 %، 0.16 %، 0.15 %، 0.04 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الورق والكرتون، الصناعات الكهربائية، النقل، الخدمات التجارية، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، البنوك، العقارات، التأمين، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات التعليمية، الفنادق والسياحة، الصناعات الهندسية والإنشائية 3.66 %، 1.82 %، 1.51 %، 0.85 %،

0.61 %، 0.54 %، 0.32 %، 0.29 %، 0.25 %، 0.11 %، 0.10 %، 0.06 %، 0.06 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 7.14 %، العربية لصناعة الألمنيوم/ارال بنسبة 6.74 %، مجموعة أوفتك القابضة بنسبة 5.13 %، مصفاة البترول الأردنية/جوبترول بنسبة 4.05 %، والوطنية لصناعة الصلب بنسبة 3.51 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الأولى للتأمين بنسبة 5.26 %، الأردنية لصناعة الأنابيب بنسبة 4.94 %، رم للوساطة المالية بنسبة 4.83 %، نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.80 %، والأردنية للتطوير والاستثمار المالي بنسبة 4.75 %.