مؤشر البورصة ينخفض 0.05 %

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس بنسبة 0.05 % وصولا إلى 1824.62 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو2.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم، نفذت من خلال 1.596 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 20 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و35 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.40 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.09 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.05 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التجارية، النقل، الخدمات التعليمية، الأغذية والمشروبات، البنوك 1.54 %، 1.37 %، 0.90 %، 0.32 %، 0.24 %، 0.24 %، 0.14 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الإعلام، التبغ والسجائر، الصناعات الهندسية والانشائية، الطاقة والمنافع، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الصناعات الكهربائية، التأمين، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات الصحية، صناعات الملابس والجلود والنسيج

3.57 %، 0.80 %، 0.58 %، 0.56 %، 0.45 %، 0.44 %، 0.38 %، 0.37 %، 0.31 %، 0.27 %، 0.12 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الجنوب للإلكترونيات بنسبة 6.25 %، الزرقاء للتعليم والاستثمار بنسبة 5.74 %، الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 4.76 %، المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار بنسبة 4.72 %، والمتحدة للاستثمارات المالية بنسبة 4.08 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي البطاقات العالمية بنسبة 6.67 %، اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة 4.72 %، الدولية للاستثمارات الطبية بنسبة

4.52 %، المعاصرون للمشاريع الأسكانية بنسبة 4.35 %، وإعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 4.35 %.