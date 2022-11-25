مؤشر البورصة ينخفض 0.06 % في أسبوع

عمان – _ – انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2463.6 نقطة مقارنة مع 2465.0 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.06 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 20/11 – 24/11 حوالي 3.8 مليون دينار مقارنة مع 4.1 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة إنخفاض 7.4 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 18.9 مليون دينار مقارنة مع 20.5 مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 17.8 مليون سهم، نفذت من خلال 11912 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 7.64 مليون دينار وبنسبة 40.32 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة القطاع المالي بحجم مقداره 6.79 مليون دينـار وبنسبـة 35.81 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 4.52 مليون دينار وبنسبة 23.87 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.97%، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة

0.25 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.26 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 119 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 41 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 46 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي نوبار للتجارة والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 25.00 %، انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة

23.08 %، فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 20.55 %، الاتحاد العربي الدولي للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 18.37 %، ومجموعة العصر للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.67 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الصناعات البتروكيماوية الوسيطة حيث انخفض سعر السهم بنسبة 7.89 %، العقارية الأردنية للتنمية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 7.41 %، اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري حيث انخفض سعر السهم بنسبة

6.67 %، سبأ لسكب المعادن حيث انخفض سعر السهم بنسبة

6.26 %، والأردن ديكابولس للأملاك حيث انخفض سعر السهم بنسبة 5.71 %.