مؤشر البورصة ينخفض 0.07 %

عمان-الغد– انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس بنسبة 0.07 % وصولا إلى 1812.56 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو14.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 13.8 مليون سهم، نفذت من خلال 1.716 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 107 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و30 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها. أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.18 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.08 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.03 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكهربائية، النقل، التأمين، العقارات، الأغذية والمشروبات، الخدمات التجارية 4.68 %، 1.47 %، 1.08 %، 0.57 %، 0.21 %، 0.05 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات المالية المتنوعة، التبغ والسجائر، الصناعات الهندسية والانشائية، الصناعات الكيماوية، الطاقة والمنافع، الخدمات التعليمية، الفنادق والسياحة، البنوك 1.55 %، 0.71 %، 0.60 %، 0.50 %، 0.44 %، 0.43 %، 0.37 %، 0.21 %، 0.10 %، 0.05 %، 0.04 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الخطوط البحرية الوطنية الاردنية بنسبة 7.06 %، التأمين الوطنية بنسبة 6.41 %، الحياة للصناعات الدوائية بنسبة 6.12 %، التأمين الاسلامية بنسبة 5.66 %، والعربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 5.00 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.26 %، نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة بنسبة 4.73 %، الأردن ديكابولس للأملاك بنسبة 4.35 %، الزي لصناعة الألبسة الجاهزة بنسبة 4.00 %، والانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.00 %.