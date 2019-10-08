مؤشر “البورصة” ينخفض %0.09

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1825.50 نقطة بنسبة 0.09 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 11.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.8 مليون سهم، نفذت من خلال 2،021 عقداً. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 104 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها. أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.49 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.14 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.06 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، الطاقة والمنافع، الخدمات المالية المتنوعة، الفنادق والسياحة

0.96 %، 0.65 %، 0.54 %، 0.19 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، التكنولوجيا والاتصالات، النقل، التبغ والسجائر، الصناعات الكهربائية، الخدمات التجارية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الأغذية والمشروبات، التأمين، العقارات، البنوك، الخدمات التعليمية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 3.77 %، 2.31 %، 0.89 %،

0.68 %، 0.37 %، 0.27 %، 0.27 %، 0.16 %، 0.13 %، 0.12 %، 0.09 %، 0.09 %، 0.09 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ المتكاملة للتأجير التمويلي بنسبة

40.00 %، المنارة للتأمين بنسبة 4.76 %، رم للوساطة المالية بنسبة 4.57 %، المعاصرون للمشاريع الاسكانية بنسبة

4.55 %، والمتحدة للاستثمارات المالية بنسبة 4.26 %.