مؤشر البورصة ينخفض %0.09

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1613.81 نقطة، بانخفاض نسبته 0.09 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 1،765 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 102 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة %0.30، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.27 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.27 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، التكنولوجيا والاتصالات، الأغذية والمشروبات، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الهندسية والانشائية، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، العقارات 2.50 %، 2.39 %، 0.85 %، 0.56 %، 0.30 %، 0.27 %، 0.25 %، 0.04 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التأمين، الخدمات التجارية، الفنادق والسياحة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الطاقة والمنافع، البنوك، النقل 1.59 %، 0.99 %، 0.90 %، 0.84 %، 0.29 %، 0.24 %، 0.05 % على التوالي.