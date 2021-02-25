مؤشر “البورصة” ينخفض 0.09 %

عمان – الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1745.87 نقطة، بانخفاض نسبته 0.09 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 8.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3.088 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 101 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.61 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.52 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.41 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الطاقة والمنافع، الصناعات الهندسية والإنشائية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الكهربائية، الخدمات التعليمية، الفنادق والسياحة، النقل، الخدمات التجارية 2.99 %، 1.35 %، 1.09 %، 0.80 %، 0.69 %، 0.61 %، 0.41 %، 0.27 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التبغ والسجائر، البنوك، العقارات، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات الصحية، الصناعات الكيماوية، التأمين، الأغذية والمشروبات، الخدمات المالية المتنوعة 2.67 %، 1.73 %، 0.45 %، 0.45 %، 0.37 %، 0.31 %، 0.26 %، 0.17 %، 0.07 %، 0.02 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي الجنوب للإلكترونيات بنسبة 6.67 %، مصفاة البترول الأردنية /جوبترول بنسبة 4.67 %، الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.65%، فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية 4.61 %، والتجمعات لخدمات التغذية والإسكان بنسبة 4.35 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي البوتاس العربية بنسبة 4.99 %، العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 4.35 %، الأردنية الفرنسية للتأمين بنسبة 4.30 %، الديرة للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 3.85 %، والمحفظة العقارية الاستثمارية بنسبة 3.80 %.