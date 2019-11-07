مؤشر “البورصة” ينخفض 0.11 %

عمان- الغد– انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1810.99 نقطة بنسبة 0.11 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 5.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.6 مليون سهم، نفذت من خلال 1،929 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 103 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.28 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.08 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.04 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات المالية المتنوعة، العقارات، التبغ والسجائر، الأغذية والمشروبات، الفنادق والسياحة، الخدمات التجارية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الكهربائية، الصناعات الهندسية والإنشائية 1.09 %، 0.59 %، 0.59 %، 0.46 %، 0.37 %، 0.29 %، 0.23 %، 0.20 %، 0.14 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات الصحية، التأمين، الطاقة والمنافع، النقل، الصناعات الكيماوية، البنوك، الخدمات التعليمية، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 3.15 %، 1.49 %، 0.71 %، 0.49 %، 0.43 %، 0.26 %، 0.19 %، 0.09 %، 0.08 %، 0.03 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ المحفظة العقارية الاستثمارية بنسبة 6.41 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.88 %، مجموعة أوفتك القابضة بنسبة 5.71 %، سبائك للاستثمار بنسبة 4.76 %، والتجمعات الاستثمارية المتخصصة بنسبة 4.57 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ التأمين الاسلامية بنسبة 7.14 %، إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 5.26 %، الإحداثيات العقارية بنسبة 4.88 %، الأردن ديكابولس للأملاك بنسبة 4.76 %، والعالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 4.55 %.