مؤشر “البورصة” ينخفض 0.17 %

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1806.50 نقطة بنسبة 0.17 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 4.3 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.5 ملايين سهم، نفذت من خلال 1،746 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و33 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.79 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.59 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.19 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع العقارات، التأمين، الأغذية والمشروبات، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات التجارية، الصناعات الهندسية والإنشائية، البنوك، الخدمات المالية المتنوعة 1.00 %، 0.33 %، 0.25 %، 0.20 %، 0.15 %، 0.15 %، 0.12 %، 0.08 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الإعلام، صناعات الورق والكرتون، التبغ والسجائر، التكنولوجيا والاتصالات، الطاقة والمنافع، الخدمات التعليمية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، النقل، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الفنادق والسياحة، الصناعات الكيماوية 4.55 %، 3.85 %، 1.70 %، 1.25 %، 0.98 %، 0.69 %، 0.38 %، 0.36 %، 0.14 %، 0.06 %، 0.02 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية بنسبة 4.76 %، إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 4.35 %، الشرق العربي للتأمين بنسبة 4.21 %، المحفظة الوطنية للأوراق المالية بنسبة 4.17 %، والعبور للشحن والنقل بنسبة 4.11 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 5.00 %، العربية لصناعة المواسير المعدنية بنسبة 4.88 %، الوطنية لصناعات الألمنيوم بنسبة 4.76 %، الأردنية للتطوير والاستثمار المالي بنسبة 4.72 %، والمؤسسة الصحفية الأردنية/الرأي بنسبة 4.55 %.