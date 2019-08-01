مؤشر “البورصة” ينخفض 0.18 %

عمان- _- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1870.11 نقطة بنسبة 0.18 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس نحو 4.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2،465 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 109 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 43 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.32 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.06 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.02 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، التكنولوجيا والاتصالات، التأمين، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات الصحية، النقل 2.38 %،

1.90 %، 1.17 %، 0.57 %، 0.42 %، 0.41 %،

0.33 %، 0.29 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والإنشائية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك، الصناعات الكهربائية، الطاقة والمنافع، العقارات، الفنادق والسياحة 2.01 %، 0.57 %، 0.42 %، 0.20 %، 0.18 %، 0.14 %، 0.11 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بنسبة

4.84 %، المعاصرون للمشاريع الإسكانية بنسبة 4.76 %، إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 4.62 %، الأردن الدولية للتأمين بنسبة

4.44 %، والشرق العربي للتأمين بنسبة 4.40 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ مناجم الفوسفات الأردنية بنسبة 4.85 %، آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 4.81 %، العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 3.85 %، الكفاءة للاستثمارات العقارية بنسبة 3.57 %، وحديد الأردن بنسبة 2.86 %.