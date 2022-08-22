مؤشر البورصة ينخفض 0.18 %

عمان -الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2561.43 نقطة، بانخفاض نسبته 0.18 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو8.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.0 مليون سهم، نفذت من خلال 2.954 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 100 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 25 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و45 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة %0.38، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.27 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.15 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، الخدمات التعليمية، الصناعات الهندسية والانشائية، الطاقة والمنافع، الخدمات التجارية، الخدمات المالية المتنوعة %0.79، 0.70 %، 0.22 %، 0.19 %، 0.13 %، %0.03 على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الكهربائية، الخدمات الصحية، العقارات، النقل، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التكنولوجيا والاتصالات، الأغذية والمشروبات، البنوك، التأمين، الفنادق والسياحة 3.23 %، 1.19 %، 1.03 %، 1.00 %، 0.65 %، 0.48 %، 0.44 %، 0.43 %، 0.36 %، 0.24 %، 0.20 %، 0.17 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الزرقاء للتعليم والاستثمار بنسبة 7.29%، العربية لصناعة الالمنيوم/ارال بنسبة 7.27%، نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.85 %، دار الأمان للتمويل الإسلامي بنسبة %4.35، والمتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار بنسبة 4.12 %.