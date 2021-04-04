مؤشر “البورصة” ينخفض 0.2 %

عمان -الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1779.17 نقطة، بنسبة 0.2 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 5.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3،156 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 89 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و33 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.19 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.14 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.08 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التأمين، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الخدمات التجارية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الخدمات التعليمية 1.06 %، 0.68 %، 0.46 %، 0.45 %، 0.40 %، 0.12 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الخدمات الصحية، الخدمات المالية المتنوعة، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكيماوية، البنوك، النقل، الطاقة والمنافع 4.94 %، 3.74 %، 1.36 %، 1.23 %، 1.14 %، 1.09 %، 0.43 %، 0.19 %، 0.08 %، 0.07 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 5.00 %، الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.92 %، المجموعة العربية الأردنية للتأمين بنسبة 4.88 %، الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية بنسبة 4.85 %، والتأمين الوطنية بنسبة 4.72 %.