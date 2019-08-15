مؤشر “البورصة” ينخفض 0.21 %

عمان- الغد– انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس بنسبة 0.21 % وصولا إلى 1864.76 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي 2.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم، نفذت من خلال 1،471 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و39 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.70 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.13 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.06 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، الأدوية والصناعات الطبية، النقل، التأمين 2.23 %، 0.85 %، 0.65 %، 0.04 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التجارية، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الهندسية والإنشائية، الفنادق والسياحة، الطاقة والمنافع، الصناعات الكهربائية، العقارات، الأغذية والمشروبات، البنوك 1.25 %، 0.69 %، 0.61 %، 0.58 %، 0.57 %، 0.52 %، 0.30 %، 0.26 %، 0.26 %، 0.20 %، 0.13 %، 0.05 %، 0.03 % على التوالي.