مؤشر “البورصة” ينخفض 0.22 % في أسبوع

عمان – الغد – انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2456.1 نقطة مقارنة مع 2461.5 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.22 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 01/05 – 04/05 حوالي 5.5 مليون دينار مقارنة مع 9.1 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة إنخفاض 39.4 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الحالي حوالي 22.1 مليون دينار مقارنة مع 27.4 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الحالي فقد بلغ 17.0 مليون سهم، نفذت من خلال 12198 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 8.34 مليون دينار وبنسبة 37.71 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 7.40 مليون دينـار وبنسبـة 33.46 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 6.37 مليون دينار وبنسبة 28.82 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة %0.09، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.93 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.6 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الحالي والبالغ عددها 122 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 56 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 42 شركة.

وأما بالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الحالي فهي: الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 20.00 %، آفاق للطاقة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.44 %، مسافات للنقل المتخصص حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.24 %، اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.30 %، والأردن الدولية للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 7.41 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي: مجموعة العصر للاستثمار حيث انخفض سعر سهمها بنسبة %18.75، التحديث للاستثمارات العقارية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة %14.78، رم للوساطة المالية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة %8.82، الموارد الصناعية الأردنية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.00 %، والعربية لصناعة الألمنيوم/آرال حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.42 %.