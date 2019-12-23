مؤشر “البورصة” ينخفض 0.23 %

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1804.94 نقطة بنسبة 0.23 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 4.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.0 مليون سهم، نفذت من خلال 1،272 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 106 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 21 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و50 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.73 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.28 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.07 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، لتكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التجارية، التأمين، صناعات الملابس والجلود والنسيج، التبغ والسجائر 1.68 %، 1.10 %، 0.18 %، 0.12 %، 0.12 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات الصحية، الطاقة والمنافع، الصناعات الكهربائية، الصناعات الكيماوية، البنوك، الصناعات الهندسية والإنشائية، الأغذية والمشروبات، الخدمات التعليمية، النقل 2.26 %، 1.86 %، 1.09 %، 0.83 %، 0.28 %، 0.21 %، 0.19 %، 0.09 %، 0.09 %، 0.06 %، 0.04 %، 0.02 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ البطاقات العالمية بنسبة 8.33 %، مجموعة أوفتك القابضة بنسبة 5.88 %، الجنوب للإلكترونيات بنسبة 5.88 %، اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة 4.65 %، والشامخة للاستثمارات العقارية والمالية بنسبة 4.44 %.