مؤشر البورصة ينخفض 0.24 % في أسبوع

عمان – الغد – انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 1874.2 نقطة مقارنة مع 1878.8 نقطة للأسبوع السابق بتراجع نسبته 0.24 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة

1.02 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.23 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.43 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 09/02-13/02 حوالي 9.0 مليون دينار مقارنة مع 4.6 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 95.8 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 44.8 مليون دينار مقارنة مع 22.9 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة فقد بلغ 37.5 مليون سهم، نفذت من خلال 11591 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 36.6 مليون دينار وبنسبة 81.8 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 4.2 مليون دينـار وبنسبـة

9.4 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 3.9 مليون دينار وبنسبة 8.8 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 144 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 48 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 65 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الأمين للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 17.68 %، الثقة للاستثمارات الاردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.43 %، آفاق للطاقة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.84 %، المجموعة العربية الأوروبية للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.30 %، والانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.54 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الإحداثيات العقارية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 17.81 %، بنك المؤسسة العربية المصرفية/الأردن حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 10.11 %، مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.44 %، الأردنية لإنتاج الأدوية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.82 %، والمتحدة للتأمين حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.50 %.