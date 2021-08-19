مؤشر “البورصة” ينخفض 0.25 %

عمان- _- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 2010.47 نقطة بنسبة 0.25 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 4.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.8 مليون سهم، نفذت من خلال 2،993 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 46 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.78 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.56 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.22 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الفنادق والسياحة، الصناعات الكيماوية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الخدمات التجارية، الخدمات التعليمية، الأغذية والمشروبات، التأمين 4.33 %، 0.88 %، 0.86 %، 0.68 %، 0.65 %، 0.65 %، 0.58 %، 0.21 %، 0.10 % على التوالي.