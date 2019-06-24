مؤشر “البورصة” ينخفض 0.26 %

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1855.89 نقطة بنسبة 0.26 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 7.4 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.6 ملايين سهم، نفذت من خلال 3،381 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 115 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و38 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.42 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.19 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.09 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الإعلام، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الطاقة والمنافع، العقارات، الأغذية والمشروبات، الخدمات التعليمية، الصناعات الكيماوية، الأدوية والصناعات الطبية، التأمين 3.45 %، 0.84 %، 0.63 %، 0.46 %، 0.31 %، 0.25 %، 0.24 %، 0.15 %، 0.09 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكهربائية، الفنادق والسياحة، البنوك، الخدمات التجارية، الخدمات الصحية، النقل، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الهندسية والإنشائية 1.19 %، 0.94 %، 0.92 %، 0.88 %، 0.53 %، 0.37 %، 0.32 %، 0.28 %، 0.20 %، 0.03 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ البطاقات العالمية بنسبة 8.33 %، التجمعات الاستثمارية المتخصصة بنسبة 7.14 %، مدارس الاتحاد بنسبة 6.45 %، الركائز للاستثمار بنسبة 5.00 %، ودار الغذاء بنسبة 4.55 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الجنوب للإلكترونيات بنسبة 6.25 %، المحفظة العقارية الاستثمارية بنسبة 6.19 %، مجموعة أوفتك القابضة بنسبة 4.76 %، الوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4.73 %، والوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 4.55 %.