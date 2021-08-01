مؤشر “البورصة” ينخفض 0.26 %

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 2082.05 نقطة بتراجع نسبته 0.26 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 7.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.3 مليون سهم، نفذت من خلال 3,138 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 41 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.83 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.38 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.14 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، الخدمات التعليمية، الصناعات الكهربائية، البنوك 1.84 %، 1.69 %، 0.92 %، 0.54 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات الصحية، التكنولوجيا والاتصالات، العقارات، الخدمات المالية المتنوعة، الطاقة والمنافع، التأمين، الصناعات الكيماوية، النقل 3.77 %،

2.67 %، 1.59 %، 1.18 %، 0.85 %، 0.45 %، 0.40 %، 0.38 %، 0.27 %، 0.24 %، 0.06 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي بنك صفوة الإسلامي بنسبة 6.94 %، الوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4.96 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.55 %، الوطنية للدواجن بنسبة 4.48 %، والوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 4.35 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الحياة للصناعات الدوائية بنسبة 5.83 %، الأردنية الفرنسية للتأمين بنسبة 5.00 %، الإحداثيات العقارية بنسبة 4.92 %، مناجم الفوسفات الأردنية بنسبة 4.71 %، والصناعية التجارية الزراعية / الإنتاج بنسبة 4.59 %.