مؤشر “البورصة” ينخفض 0.29 %

عمان-الغد – انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1791.37 نقطة بنسبة 0.29 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 4.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 1،630 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 24 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.52 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.28 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.04 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التأمين، الخدمات المالية المتنوعة، النقل، الطاقة والمنافع 1.17 %، 0.51 %، 0.22 %، 0.17 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكهربائية، الخدمات التجارية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك، الصناعات الهندسية والإنشائية، التبغ والسجائر، العقارات، الصناعات الكيماوية 1.73 %،

1.23 %، 1.11 %، 0.66 %، 0.56 %، 0.42 %، 0.37 %، 0.36 %، 0.08 %، 0.08 % على التوالي. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الشرق الأوسط للتأمين 7.20 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.26 %، نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة بنسبة 4.72 %، عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية بنسبة 4.69 %، ومساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية بنسبة 4.66 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 5.88 %، إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 5.56 %، اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة 4.41 %، التحديت للاستثمارات العقارية بنسبة 3.92 %، والصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 3.64 %.