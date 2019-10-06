مؤشر “البورصة” ينخفض 0.3 %

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1822.53 نقطة بنسبة 0.3 %. وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 4.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2،043 عقداً. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و29 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها. أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.79 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.70 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.11 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الإعلام، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكهربائية، الطاقة والمنافع، الصناعات الكيماوية، النقل، الأدوية والصناعات الطبية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، التبغ والسجائر، الفنادق والسياحة، الأغذية والمشروبات

3.70 %، 2.59 %، 1.37 %، 1.10 %، 0.92 %، 0.71 %، 0.32 %، 0.28 %، 0.21 %،

0.19 %، 0.13 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات المالية المتنوعة، البنوك، الصناعات الهندسية والإنشائية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الخدمات التجارية، الخدمات التعليمية، التأمين 1.36 %، 0.84 %، 0.36 %، 0.20 %، 0.16 %، 0.08 %، 0.07 %،

0.02 % على التوالي. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ أمواج العقارية بنسبة 9.09 %، الضامنون العرب للتأمين بنسبة 5.26 %، الثقة للاستثمارات الأردنية بنسبة 4.35 %، المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 3.96 %، والمؤسسة الصحفية الأردنية/ الرأي بنسبة 3.70 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 7.69 %، العربية لصناعة الألمنيوم/ارال بنسبة 7.07 %، بنك الإسكان للتجارة والتمويل بنسبة 6.88 %، أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 5.88 %، والكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 5.00 %.