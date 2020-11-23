مؤشر البورصة ينخفض 0.35 %

عمان – الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1549.64 نقطة، بانخفاض نسبته 0.35 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.8 مليون سهم، نفذت من خلال 1،892 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 24 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و33 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.39 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.36 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.20 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الصناعات الهندسية والانشائيه، النقل، الفنادق و السياحة، الخدمات التجاريه، العقارات، الخدمات الماليه المتنوعة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 1.17 %، 0.69 %، 0.24 %،

0.16 %، 0.15 %، 0.11 %، 0.10 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأدويه والصناعات الطبيه، الخدمات الصحيه، التبغ والسجائر، التأمين، الصناعات الكيماويه، البنوك، التكنولوجيا والإتصالات، الطاقة والمنافع 3.67 %، 2.18 %، 0.76 %، 0.49 %، 0.47 %، 0.44 %، 0.31 %، 0.29 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي حديد الأردن بنسبة 5.26 %، إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 5.00 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.92 %، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 4.76 %، و الأمل للاستثمارات المالية بنسبة 4.62 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 6.67 %، الجنوب للإلكترونيات بنسبة 5.26 %، انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 4.90 %، المتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 4.81 %، و دار الدواء للتنمية والاستثمار بنسبة 4.32 %.

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