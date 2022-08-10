مؤشر “البورصة” ينخفض %0.35

عمان – الغد – انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2577.24 نقطة، بانخفاض نسبته 0.35 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 8.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.8 مليون سهم، نفذت من خلال 3.302 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 90 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 23 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و40 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.67 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.26 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.18 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، الفنادق والسياحة، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الهندسية والإنشائية 0.79 %، 0.50 %، 0.47 %، 0.44 %، 0.33 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، الأدوية والصناعات الطبية، الطاقة والمنافع، الخدمات التجارية، الخدمات المالية المتنوعة، العقارات، النقل، البنوك، الصناعات الكيماوية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التأمين 1.90 %، 1.11 %، 1.06 %، 0.83 %، 0.48 %، 0.41 %، 0.27 %، 0.25 %، 0.20 %، 0.16 %، 0.01 % على التوالي.