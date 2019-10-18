مؤشر “البورصة” ينخفض 0.36 % في أسبوع

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 1819.1 نقطة مقارنة مع

1825.7 نقطة للأسبوع السابق بنسبة 0.36 %.

وعلى الصعيد القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.73 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة

0.31 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.97 %.

بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 13/10-17/10 حوالي 4.1 مليون دينار مقارنة مع 5.7 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 26.7 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 20.7 مليون دينار مقارنة مع 28.3 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة فقد بلغ 20.1 مليون سهم، نفذت من خلال 9947 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 11.8 مليون دينار وبنسبة 56.9 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بحجم مقداره 4.5 مليون دينار وبنسبة 21.7 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 4.4 مليون دينار وبنسبة 21.4 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 139 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 39 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 63 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الثقة للاستثمارات الاردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 23.21 %، الإحداثيات العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 15.15 %، مصانع الكابلات المتحدة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.95 %، القدس للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 7.19 %، ودار الدواء للتنمية والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 6.60 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الدولية للاستثمارات الطبية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة

17.54 %، العالمية للوساطة والأسواق المالية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 14.81 %، إعمار للتطوير والاستثمار العقاري حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 14.29 %، المنارة للتأمين حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.30 %، والمتكاملة للنقل المتعدد حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.77 %.