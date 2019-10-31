مؤشر “البورصة” ينخفض 0.39 %

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1800.29 نقطة بنسبة 0.39 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 3.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 1،746 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 108 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 32 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.53 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.30 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.21 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، التكنولوجيا والاتصالات، العقارات، النقل، التبغ والسجائر، الصناعات الكيماوية، التأمين، الخدمات المالية المتنوعة، الأغذية والمشروبات 3.17 %، 2.05 %، 0.69 %، 0.52 %، 0.47 %، 0.40 %، 0.29 %، 0.10 %، 0.07 %، 0.04 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الخدمات التعليمية، البنوك، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الطاقة والمنافع، الفنادق والسياحة، الخدمات التجارية 4.16 %، 0.85 %، 0.69 %، 0.49 %، 0.39 %، 0.12 %، 0.09 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ التجمعات الاستثمارية المتخصصة بنسبة 6.21 %، إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 5.56 %، المنارة للتأمين بنسبة 5.00 %، المعاصرون للمشاريع الإسكانية بنسبة 4.84 %، والأردن الأولى للاستثمار بنسبة 4.76 %. أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية بنسبة 7.18 %، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 5.56 %، البنك الأردني الكويتي بنسبة 5.38 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.26 %، ومصانع الكابلات المتحدة بنسبة 5.00 %.