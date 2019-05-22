مؤشر “البورصة” ينخفض %0.42

عمان – الغد– انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1808.82 نقطة بتراجع نسبته 0.42 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس 2.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم، نفذت من خلال 1،576 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 92 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 25 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.43 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.41 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.09 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع النقل، العقارات، الخدمات المالية المتنوعة، الأغذية والمشروبات، الخدمات التجارية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 0.90 %، 0.45 %، 0.25 %، 0.24 %، 0.06 %، 0.05 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والانشائية، الطاقة والمنافع، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الأدوية والصناعات الطبية، البنوك، الخدمات التعليمية، الفنادق والسياحة، التبغ والسجائر 1.58 %، 0.96 %، 0.80 %، 0.68 %، 0.57 %، 0.34 %، 0.19 %، 0.02 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي السلام الدولية للنقل والتجارة بنسبة 5.00 %، مجمع الضليل الصناعي العقاري بنسبة 4.44 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 3.64 %، الأمل للاستثمارات المالية بنسبة 3.39 %، ودار الغذاء بنسبة 3.16 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 6.67 %، الزرقاء للتعليم والاستثمار بنسبة 6.43 %، بنك الاسكان للتجارة والتمويل بنسبة 5.90 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 5.00 %، ومصانع الاسمنت الأردنية بنسبة 4.35 %.