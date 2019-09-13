مؤشر “البورصة” ينخفض 0.44 % في أسبوع

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي بنسبة 0.44 % مقارنة مع الأسبوع السابق.

وبلغ المؤشر 1793.4 نقطة مقارنة مع 1801.4 نقطة للأسبوع السابق.

وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.7 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.01 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.18 % .

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 08/09-12/09 حوالي 11.0 مليون دينار مقارنة مع 5.6 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 97.0 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 55.1 مليون دينار مقارنة مع 28.0 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة فقد بلغ 36.9 مليون سهم، نفذت من خلال 9765 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 27.0 مليون دينار وبنسبة 48.9 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 24.6 مليون دينار وبنسبـة 44.7 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 3.6 مليون دينار وبنسبة 6.4 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 143 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 47 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 64 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي؛ دارات الأردنية القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 23.53 %، العربية للصناعات الكهربائية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.29 %، مدارس الاتحاد حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.68 %، عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 7.44 %، والأردنية للاستثمارات المتخصصة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 7.14 %.