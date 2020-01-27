مؤشر “البورصة” ينخفض 0.46 %

عمان- الغد – انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1871.32 نقطة بنسبة 0.46 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 5.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2،526 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و41 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.16 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.62 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.05 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الإعلام، الصناعات الكهربائية، العقارات، الصناعات الهندسية والإنشائية 3.70 %، 0.87 %، 0.52 %، 0.21 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التعليمية، الفنادق والسياحة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الكيماوية، الطاقة والمنافع، النقل، التكنولوجيا والاتصالات، التأمين، الأغذية والمشروبات، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات التجارية، البنوك، الخدمات المالية المتنوعة 3.42 %، 1.68 %، 1.68 %، 0.83 %، 0.78 %، 0.68 %، 0.61 %، 0.57 %، 0.44 %، 0.38 %، 0.29 %، 0.19 %، 0.09 %، 0.05 % على التوالي.