مؤشر “البورصة ينخفض” %0.47 في أسبوع

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 2160.6 نقطة مقارنة مع 2170.8 نقطة للأسبوع السابق بتراجع نسبته 0.47 %.

وعلى الصعيد القطاعي، انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.08 % وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.17 % ، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.18 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 06/02 – 10/02 حوالي 6.3 مليون دينار مقارنة مع 5.8 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 7.6 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 31.3 مليون دينار مقارنة مع 29.1 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 23.2 مليون سهم، نفذت من خلال 12095 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 23.14 مليون دينار وبنسبة 73.99 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 5.74 مليون دينـار وبنسبـة 18.34 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 2.40 مليون دينار وبنسبة 7.66 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة الأسبوع الماضي والبالغ عددها 128 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 42 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 61 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي البلاد للخدمات الطبية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.51 %، تهامة للاستثمارات المالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.00 %، إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 7.43 %، التأمين الأردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 7.19 %، والمتخصصة للتجارة والاستثمارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 6.84 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي المتكاملة للنقل المتعدد حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 15.58 %، الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 14.81 %، الثقة للاستثمارات الأردنية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة %12.79 ، إسمنت الشمالية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 10.21 %، والأردنية الفرنسية للتأمين حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.22 %.