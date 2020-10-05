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مؤشر البورصة ينخفض 0.48 %

منذ ساعتين
مستثمرون يراقبون أسعار الأسهم في بورصة عمان - (الغد)

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عمان – الغد – انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1576.63 نقطة، بانخفاض نسبته 0.48 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، نفذت من خلال 1.986 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و37 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.61 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.28 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.10 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، العقارات، الصناعات الكيماوية، الأغذية والمشروبات 1.16 %، 0.41 %، 0.34 %، 0.12 % على التوالي.

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