مؤشر “البورصة” ينخفض 0.53 %

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 2126.84 نقطة بتراجع نسبته 0.53 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 18.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.0 مليون سهم، نفذت من خلال 6,060 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 97 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و36 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.28 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.25 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.02 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات المالية المتنوعة، النقل، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية و الإنشائية، الأغذية والمشروبات 4.83 %، 0.83 %، 0.77 %، 0.55 %، 0.42 %، 0.37 %،

0.06 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الفنادق والسياحة، الصناعات الكهربائية، الأدوية والصناعات الطبية، الطاقة والمنافع، التأمين، العقارات، الخدمات التعليمية 3.03 %، 1.63 %، 1.42 %، 1.22 %، 1.15 %، 0.69 %، 0.42 %، 0.16 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الأسواق الحرة الأردنية بنسبة 7.31 %، بنك المؤسسة العربية المصرفية/الأردن بنسبة 7.23 %، الضامنون العرب للتأمين بنسبة 5.26 %، الإحداثيات العقارية بنسبة 5.00 %، وأساس للصناعات الخرسانية بنسبة 5.00 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي مناجم الفوسفات الأردنية بنسبة 7.47 %، القدس للتأمين بنسبة 7.30 %، الأردنية الفرنسية للتأمين بنسبة 6.00 %، الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات بنسبة 4.82 %، والعربية لصناعة الألمنيوم/ارال بنسبة 4.64 %.