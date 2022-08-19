مؤشر البورصة ينخفض %0.63 في أسبوع

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2564.1 نقطة مقارنة مع 2580.4 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.63 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان حوالي 6.3 مليون دينار مقارنة مع 8.9 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة إنخفاض 29.4 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 31.3 مليون دينار مقارنة مع 44.4 مليون دينار للاسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة فقد بلغ 20.0 مليون سهم، نفذت من خلال 14424 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 13.39 مليون دينار وبنسبة 42.71 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع المالي بحجم مقداره 10.02 مليون دينـار وبنسبـة 31.96 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 7.94 مليون دينار وبنسبة 25.33 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.23 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.71 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.74 % .

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 129 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 47 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 57 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي القدس للصناعات الخرسانية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 18.42 %، التأمين العربية – الأردن حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 15.00 %، الزرقاء للتعليم والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.04 %، المتحدة للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.61 %، والانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.11 % .

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي نوبار للتجارة والاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة

10.08 %، أمواج العقارية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.33 %، الاردنية الفرنسية للتأمين حيث انخفض سعر السهم بنسبة

6.98 %، مجموعة أوفتك القابضة حيث انخفض سعر السهم بنسبة 6.90 %، والنسر العربي للتأمين حيث انخفض سعر السهم بنسبة 6.67 %.