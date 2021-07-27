مؤشر “البورصة” ينخفض 0.65 %

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 2088.41 نقطة بتراجع نسبته 0.65 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 6.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2,733 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 22 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 36 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.56 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.83 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.29 %. أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الخدمات الصحية، الخدمات المالية المتنوعة، الفنادق والسياحة 1.96 %، 0.65 %، 0.31 %، 0.13 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكهربائية، التكنولوجيا والاتصالات، التأمين، النقل، الأدوية والصناعات الطبية، الطاقة والمنافع، الصناعات الهندسية والإنشائية، البنوك، الأغذية والمشروبات، الخدمات التعليمية، العقارات، الصناعات الكيماوية 4.90 %، 2.11 %، 1.47 %،

1.27 %، 1.09 %، 0.98 %، 0.41 %، 0.40 %، 0.33 %، 0.31 %، 0.22 %،

0.21 %، 0.14 %، 0.02 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي المتكاملة للتأجير التمويلي بنسبة 4.62 %، الأردن الأولى للاستثمار بنسبة 4.55 %، سرى للتنمية والاستثمار بنسبة 4.00 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 3.90 %، والوطنية للدواجن بنسبة 3.39 %. أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الأسواق الحرة الأردنية بنسبة 7.34 %، بنك سوسيته جنرال – الأردن بنسبة 7.05 %، بنك الاستثمار العربي الأردني بنسبة 4.69 %، الضامنون العرب للتأمين بنسبة 4.55 %، والتأمين الأردنية بنسبة 4.24 %.