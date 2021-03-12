مؤشر “البورصة” ينخفض 0.69 % في أسبوع

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي الى (1751.4) نقطة مقارنة مع (1763.5) نقطة للأسبوع السابق بنسبة (0.69 %).

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 07/03-11/03 حوالي (7.4) مليون دينار مقارنة مع (7.1) مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع (4.9 %).

وبلغ حجم التداول الإجمالي لالأسبوع الماضي حوالي (37.0) مليون دينار مقارنة مع (35.3) مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ (29.7) مليون سهم، نفذت من خلال (14429) عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (13.71) مليون دينار وبنسبة (37.04 %) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحجم مقداره (12.97) مليون دينار وبنسبة (35.05 %)، وأخيراً القطاع المالي بحجم مقداره (10.33) مليون دينار وبنسبة (27.90 %).

وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة (1.37 %)، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة (0.83 %)، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة (1.38 %).

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها (134) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن (31) شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم (77) شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ الأردن ديكابولس للأملاك حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (18.37 %)، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (15.79 %)، حديد الأردن حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (12.50 %)، الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (12.50 %)، والمستقبل العربية للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (6.67 %) .

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الأردن الأولى للاستثمار حيث انخفض سعر سهمها بنسبة (9.09 %)، العالمية للوساطة والأسواق المالية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة (8.45 %)، المحفظة الوطنية للاوراق المالية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة (7.94 %)، السنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة) حيث انخفض سعر سهمها بنسبة (7.69 %)، والبطاقات العالمية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة (7.69 %).